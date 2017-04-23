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Во время пожара на одесском рынке пострадали шесть человек
23.04.2017 09:52

Во время пожара на одесском рынке пострадали шесть человек

В Суворовском районе Одессе на территории рынка "Северный" спасателям удалось ликвидировать возгорание, которое охватило около 700 кв. м торговых павильонов. Для тушения пожара было задействовано шесть единиц основной и пять единиц вспомогательной техники и 60 человек личного состава, передает пресс-центр ГСЧС в Одесской области.

Пожар удалось ликвидировать в  20.07, однако в результате происшествия пострадали шесть человек.

"В Суворовском районе города Одесса по пр. Добровольского, 112, в 18.29 22 апреля на территории ООО "Рынок Северный" возникло возгорание торговых модулей, в результате чего пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.

Ранее спикер Главного управления Госслужбы в Одесской области Андрей Мельник заявлял, что пожар возник около 18.00 субботы и охватил торговые павильоны на общей площади около 400 кв. м, однако к моменту ликвидации, площадь охваченная огнем возросла.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает причину возгорания.

Для обеспечения безопасности и правопорядка, а также для оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке "Северный" было задействовано 10 патрульных экипажей и три усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места чрезвычайного происшествия, пересекали попытки мародерства, а также оказывали помощь в эвакуации людей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в службу "101" в 18:29 в Одессе поступило сообщение о масштабном пожаре на рынке "Северный", которому была присвоена повышенная категория сложности.

Теги материала: Одесса, Пожар, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная полиция, пострадавшие
Новости СМИ2
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