В зоне АТО погиб украинский военнослужащий

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В воскресенье, 23 апреля, пресс-офицер штаба АТО сообщил, что за минувшие сутки представители незаконных военных формирований 46 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате которых погиб один украинский военнослужащий и трое получили ранения.

Данную информацию обнародовал пресс-центр штаба.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций украинских защитников", – говорится в сообщении.

Донецкое направление подверглось наибольшему количеству обстрелов со стороны боевиков. Противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов открывался огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. В районе Зайцево, Песков и Каменки оккупационные войска применяли гранатометы и пулеметы крупных калибров. Вооружение БМП применялось в районе населенных пунктов Луганское и Зайцево. Вблизи шахты "Бутовка" действовали снайперы.

На приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм боевики накрывали защитников Широкино и Марьинки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции морских пехотинцев возле Водяного. Пулеметы больших калибров применялись в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутово - стрелковое оружие.

На луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120-мм и 82-мм оккупанты вели огонь по позициям возле Екатериновки. Из стрелкового оружия били по опорным пунктам украинских военных вблизи Станицы Луганской и Валуйского.