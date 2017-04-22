Во время акции протеста в центре Парижа произошли стычки с полицией

В субботу, 22 апреля, в Париже во время акции протеста профсоюзов произошли стычки с полицией. Во время "усмирения" протестующих полицейские применили слезоточивый газ, передает 112 Украина.
По словам очевидцев, это было больше похоже на митинг анархистов, которые раздавали листовки с призывами призывают не принимать участие и не идти голосовать завтра в первом туре президентских выборов.
Протестующие расходятся, но обещают вернуться на площадь Бастилии и перекрыть ее баррикадами уже после окончания голосования на выборах.
Как сообщал MIGnews.com.uа, первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая. В заморских провинциях Франции выборы стартовали 22 апреля из-за большой разницы во времени.
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон лидирует в предвыборной гонке, второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.