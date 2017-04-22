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Во время акции протеста в центре Парижа произошли стычки с полицией
22.04.2017 21:09

Во время акции протеста в центре Парижа произошли стычки с полицией

В субботу, 22 апреля, в Париже во время акции протеста профсоюзов произошли стычки с полицией. Во время "усмирения" протестующих полицейские применили слезоточивый газ,  передает 112 Украина

По словам очевидцев, это было больше похоже на митинг анархистов, которые раздавали листовки с призывами призывают не принимать участие и не идти голосовать завтра в первом туре президентских выборов.

Протестующие расходятся, но обещают вернуться на площадь Бастилии и перекрыть ее баррикадами уже после окончания голосования на выборах.

Как сообщал MIGnews.com.uа, первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая. В заморских провинциях Франции выборы стартовали 22 апреля из-за большой разницы во времени.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон лидирует в предвыборной гонке, второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Теги материала: Франция, протесты, полиция, профсоюзы
Новости СМИ2
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