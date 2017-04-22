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В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"
Фото: 048.ua
22.04.2017 20:30

В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В субботу, 22 апреля,  в Одессе начался масштабный пожар на рынке "Северный", который расположен в Суворовском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о том, что на рынке горят торговые павильоны, поступило в службу "101" в 18:29. По предварительным данным площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.

На данный момент тушение пожара продолжается. Спасатели перекрыли улицу Бочарова. С прилегающей территории эвакуируют автомобили, торговцы спасают свой товар.

В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности. Информации о потерпевших пока не поступало.

Рынок "Северный" - один из самых крупных в городе. Является универсальным: осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 15 апреля в Киеве произошел пожар в складском здании на территории одного из заводов. Возгорание началось в двухэтажном кирпичном складском здании размером 30х100 метров, на чердачном помещении площадью 250 квадратных метров, огонь распространился на кровлю площадью 100 квадратных метров. В здании хранили кровельные материалы.

Теги материала: пожар, Одесса, рынок, фото, видео, ГСЧС
Новости СМИ2
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