В Одессе загорелся один из крупнейших рынков "Северный"

MIGnews.com.ua

В субботу, 22 апреля, в Одессе начался масштабный пожар на рынке "Северный", который расположен в Суворовском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о том, что на рынке горят торговые павильоны, поступило в службу "101" в 18:29. По предварительным данным площадь пожара составляет около 500 квадратных метров.

На данный момент тушение пожара продолжается. Спасатели перекрыли улицу Бочарова. С прилегающей территории эвакуируют автомобили, торговцы спасают свой товар.

В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности. Информации о потерпевших пока не поступало.

Рынок "Северный" - один из самых крупных в городе. Является универсальным: осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.