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В Донецкой области полиция задержала диверсантов, которые похищали людей
Фото: police.dn.ua
22.04.2017 12:32

В Донецкой области полиция задержала диверсантов, которые похищали людей  Фоторепортаж

В субботу, 22 апреля, в Бахмуте полиция задержала двух боевиков, совершали разбойные нападения, похищали людей и "отжимали" автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Выяснилось, что боевики действовали под руководством "полковника вооруженных сил ДНР". "Куратор" наемников с позывным "Отшельник" 1964 года рождения имеет тесные связи с высшим командованием ВС РФ.

По месту проживания одного из них, в селе Ивановское (Красное) Бахмутского района, было изъято большое количество оружия и боеприпасов. В "схроне" обнаружили  восемь огнеметов "Шмель" российского производства, восемь автоматов и 41 магазин к ним, более 3 400 патронов и военную амуницию. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

С апреля по июнь 2014 года боевики под руководством жителя Бахмута, который сейчас является "начальником артиллерии 1-го армейского корпуса ДНР", совершали на территории области разбойные нападения, похищали людей и отбирали автомобили.

На данный момент с задержанными боевиками работают следователи. Решается вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных производств в отношении участников НВФ. Ведется дальнейшая работа по документированию членов преступной группировки.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 16 апреля Нацполиция задержала боевика, который работал охранником штаба "ДНР". Он вступил в ряды боевиков в мае 2014 года, после чего устроился работать охранником штаба, причем работал бесплатно, "за идею". Позже боевик выехал в РФ, через некоторое время вернулся в Бахмут, где и был задержан.

Теги материала: арест, боевики, Донецк, Национальная полиция, оружие, фото
Новости СМИ2
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