Талибы напали на военную базу в Афганистане: 140 погибших

MIGnews.com.ua

В субботу, 22 января, на севере Афганистана талибы убили более 140 военнослужащих на военной базе, сообщает УНН .

Стоит отметить, что нападение произошло в пригороде Мазари-Шарифа.

По данным источника, боевики движения Талибан напали на военных, когда солдаты выходили из мечети после пятничной молитвы. Талибы были одеты в форму правительственной армии.

Кроме этого, чтобы прорвать внешний периметр обороны военной базы они использовали подрывников-смертников.

Отмечается, что бой продолжается в течение суток и количество погибших возрастает.