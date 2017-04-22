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Талибы напали на военную базу в Афганистане: 140 погибших
22.04.2017 08:32

Талибы напали на военную базу в Афганистане: 140 погибших

В субботу, 22 января, на севере Афганистана талибы убили более 140 военнослужащих на военной базе, сообщает УНН.

Стоит отметить, что нападение произошло в пригороде Мазари-Шарифа.

По данным источника, боевики движения Талибан напали на военных, когда солдаты выходили из мечети после пятничной молитвы. Талибы были одеты в форму правительственной армии.

Кроме этого, чтобы прорвать внешний периметр обороны военной базы они использовали подрывников-смертников.

Отмечается, что бой продолжается в течение суток и количество погибших возрастает.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 13 апреля Вооруженные силы США нанесли удар по Афганистану самой мощной неядерной бомбой. Около 19:00 по местному времени бомбы были сброшены на тоннели, где укрывались члены террористической организации "Исламское государство", в регионе Ахин, провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Теги материала: Афганистан, талиб, нападение, погибшие
Новости СМИ2
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