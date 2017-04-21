Смертельное ДТП в Запорожской области: легковушка влетела в микроавтобус

MIGnews.com.ua

В Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом информирует главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

По подученным данным, на 260 километре трассы Харьков-Симферополь легковой автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito.

"В результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажир ВАЗ. Спасатели с помощью аварийно-спасательного комплекта деблокировали погибших из искореженных автомобилей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время соответствующие органы ведут расследование по факту ДТП.