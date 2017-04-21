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Смертельное ДТП в Запорожской области: легковушка влетела в микроавтобус
21.04.2017 20:45

Смертельное ДТП в Запорожской области: легковушка влетела в микроавтобус  Фоторепортаж

В Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом информирует главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

По подученным данным, на 260 километре трассы Харьков-Симферополь легковой автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с микроавтобусом Mercedes Vito.

"В результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажир ВАЗ. Спасатели с помощью аварийно-спасательного комплекта деблокировали погибших из искореженных автомобилей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время соответствующие органы ведут расследование по факту ДТП.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 20 апреля,в, в Ардонском районе Северной Осетии в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибло двое несовершеннолетних украинцев.

Теги материала: Запорожье, ДТП, жертвы, ГСЧС
Новости СМИ2
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