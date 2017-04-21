В американском аэропорту женщине удалось пронести в самолет пистолет

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в аэропорту Лос-Анджелеса женщина попала на борт самолета с оружием в своей сумке, передает УНИАН .

Женщина, которая пронесла в самолет оружие, просто забыла выложить его из своей сумки, так как она работает полицейским. При этом, при осмотре багажа, сотрудники аэропорта не обнаружили пистолет.

"42-летняя офицер полиции Ноэль Грант из полицейского управления Санта-Моники ехала в отпуск и везла с собой свой личный пистолет, а не служебное оружие", - сообщает местная пресса.

По словам Ноэль, она вспомнила об оружии, только когда наткнулась на него и еще шесть патронов в своей сумке, при пересадке в Тайбэе, столице Тайваня.

Грант сама сообщила об инциденте местной власти, которая запретила ей выезжать из страны до выяснения обстоятельств, в скором времени в США признали, что сотрудники аэропорта не достаточно тщательно провели процедуру осмотра.

"Ответственные за то, что на борт самолета попало огнестрельное оружие, будут найдены", - заявили представители управления безопасности на транспорте США.