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В Курской области воспламенился склад с боеприпасами
21.04.2017 20:08

В Курской области воспламенился склад с боеприпасами

В пятницу, 21 апреля, в Курской области в России на территории воинской части воспламенился склад, в котором хранились боеприпасы, передают Украинские новости.

Представитель регионального управления МЧС в Курской области сообщил о том, что жителям приближенных районов запретили выходить на их балконы, а также открывать окна и подходить к ним.

"По предварительной информации, горит склад с боеприпасами", - сообщили в МЧС.

Сообщается, что склад загорелся в воинской части №45119, размещенной в населенном пункте Халино. Предварительно сообщается, что никто не пострадал. На место возгорания прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые тушат пожар по повышенному, второму номеру сложности.

Правоохранительные органы выясняют причины возгорания и устанавливают обстоятельства.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 19 апреля, в Вишневом, который расположен рядом с Киевом, случилось возгорание, вследствие которого пострадал человек. 

Теги материала: пожар, Россия, возгорание, боеприпасы, воинская часть
Новости СМИ2
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