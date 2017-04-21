В Курской области воспламенился склад с боеприпасами

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в Курской области в России на территории воинской части воспламенился склад, в котором хранились боеприпасы, передают Украинские новости .

Представитель регионального управления МЧС в Курской области сообщил о том, что жителям приближенных районов запретили выходить на их балконы, а также открывать окна и подходить к ним.

"По предварительной информации, горит склад с боеприпасами", - сообщили в МЧС.

Сообщается, что склад загорелся в воинской части №45119, размещенной в населенном пункте Халино. Предварительно сообщается, что никто не пострадал. На место возгорания прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые тушат пожар по повышенному, второму номеру сложности.

Правоохранительные органы выясняют причины возгорания и устанавливают обстоятельства.