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Новорожденную девочку, завернутую в пакет, оставили в электричке
21.04.2017 19:52

Новорожденную девочку, завернутую в пакет, оставили в электричке  Фоторепортаж

В пятницу, 21 апреля, в Киеве объявлена в розыск мать, которая оставила в вагоне электрички, следующей из Казатина в Киев, младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет. Об инциденте сообщила полиции Киева Оксана Блищик на персональной странице в Facebook.

В полиции рассказали, что ребенка обнаружил машинист поезда и его помощник во время совершения обхода вагонов. Мужчины заметили колыбель с младенцем, после чего сразу вызвали медицинских работников и правоохранителей.

После медицинского осмотра врачи заключили, что девочка появилась на свет несколько дней назад, а сам процесс родов, очевидно, проходил в домашних условиях, без участия акушера.

Ребенок здоров, ею занимаются медицинские работники.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 Оставление в опасности Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 15 апреля, у одной из пассажирок поезда № 83/84 Киев-Мариуполь внезапно начались роды во время движения поезда по маршруту. Проводница, имеющая опыт работы в медицинском учреждении, оказала первую помощь и вызвала скорую помощь, которая прибыла на ближайшую станцию следования состава - в Запорожье.

Теги материала: фото, Киев, электричка, ребенок, младенец, Национальная полиция
Новости СМИ2
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