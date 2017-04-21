Новорожденную девочку, завернутую в пакет, оставили в электричке

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в Киеве объявлена в розыск мать, которая оставила в вагоне электрички, следующей из Казатина в Киев, младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет. Об инциденте сообщила полиции Киева Оксана Блищик на персональной странице в Facebook.

В полиции рассказали, что ребенка обнаружил машинист поезда и его помощник во время совершения обхода вагонов. Мужчины заметили колыбель с младенцем, после чего сразу вызвали медицинских работников и правоохранителей.

После медицинского осмотра врачи заключили, что девочка появилась на свет несколько дней назад, а сам процесс родов, очевидно, проходил в домашних условиях, без участия акушера.

Ребенок здоров, ею занимаются медицинские работники.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 Оставление в опасности Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.