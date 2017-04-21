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Появилось видео спецоперации по задержанию киллеров в Киеве
21.04.2017 19:31

Появилось видео спецоперации по задержанию киллеров в Киеве  Видеорепортаж

В пятницу, 21 апреля, в Киеве сотрудники Национальной полиции задержали организатора заказного убийства директора  стоматологической клиники. Видео спецоперации обнародовал пресс-центр столичной Нацполиции.

Силовики задержали два автомобиля преступников: седан "Citroën", в котором находился один мужчина и еще двое мужчин были задержаны на автомобиле "BMW" около частного дома.

Как известно, 1 июля минувшего года в Печерском районе Киева неизвестные на мотоцикле прямо во время движения обстреляли внедорожник Mitsubishi. Водитель, которым оказался  48-летний стоматолог Иван Опанасюк от полученных ранений скончался в реанимационном отделении больницы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 21 апреля, начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил о раскрытии дела об убийстве в Киеве директора стоматологических клиник.

Теги материала: видео, Национальная полиция, убийство, Андрей Крищенко, Киев, стоматолог
Новости СМИ2
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