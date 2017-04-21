Появилось видео спецоперации по задержанию киллеров в Киеве

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В пятницу, 21 апреля, в Киеве сотрудники Национальной полиции задержали организатора заказного убийства директора стоматологической клиники. Видео спецоперации обнародовал пресс-центр столичной Нацполиции.

Силовики задержали два автомобиля преступников: седан "Citroën", в котором находился один мужчина и еще двое мужчин были задержаны на автомобиле "BMW" около частного дома.

Как известно, 1 июля минувшего года в Печерском районе Киева неизвестные на мотоцикле прямо во время движения обстреляли внедорожник Mitsubishi . Водитель, которым оказался 48-летний стоматолог Иван Опанасюк от полученных ранений скончался в реанимационном отделении больницы.