В автомобильной аварии в ЮАР погибли 20 детей

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в Южно-Африканской Республике произошла автомобильная катастрофа, в результате которой погибли не менее 20 детей, передает УНН.

Согласно сообщениям аварийных служб ЮАР, дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля неподалеку от столицы Южно-Африканской Республики Претории.

Сообщается, что после того, как средства передвижения столкнулись, произошло возгорание микроавтобуса, разгорелся пожар.

Подчеркивается, что среди погибших пассажиров было наибольшее количество детей среднего и младшего школьного возраста.

Подробности ДТП выясняются правоохранительными органами, однако Министр образования провинции Гаутенг, на территории которой произошла авария, уже увенчал это "черным днем".