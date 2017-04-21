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В автомобильной аварии в ЮАР погибли 20 детей
21.04.2017 19:18

В автомобильной аварии в ЮАР погибли 20 детей

В пятницу, 21 апреля, в Южно-Африканской Республике произошла автомобильная катастрофа, в результате которой погибли не менее 20 детей, передает УНН.

Согласно сообщениям аварийных служб ЮАР, дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие столкновения пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля неподалеку от столицы Южно-Африканской Республики Претории.

Сообщается, что после того, как средства передвижения столкнулись, произошло возгорание микроавтобуса, разгорелся пожар.

Подчеркивается, что среди погибших пассажиров было наибольшее количество детей среднего и младшего школьного возраста.

Подробности ДТП выясняются правоохранительными органами, однако Министр образования провинции Гаутенг, на территории которой произошла авария, уже увенчал это "черным днем".

Как сообщал MIGnews.com.ua,  21 апреля, в Индийском городе грузовой автомобиль врезался в толпу, вследствие чего погибло не менее 20 человек, такое же количество получило травмы.

Теги материала: авария, дети, ДТП, ЮАР, смерть, огонь
Новости СМИ2
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