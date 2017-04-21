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Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки
21.04.2017 19:11

Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки

В пятницу, 21 апреля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский опубликовал последствия утреннего обстрела Марьинки в Донецкой области.

Соответствующие фото он разместил на своей странице в соцсети  Facebook.

"Еще несколько фото из утренней Марьинки: городские службы накрывают поврежденные крыши, затягивают побитые окна, восстановят линии электропередач; снаряд, который не сдетонировал", - подписал Жебривский опубликованные фото.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на протяжении всей ночи на пятницу, 21 апреля, боевики вели массированный обстрел жилых кварталов Марьинки и ее окрестностей, где расположены позиции украинских военных. По словам Хуга, за указанный период количество случаев нарушения режима тишины снизилось на 20% в сравнении с позапрошлой неделей. Тем не менее наблюдатели зафиксировали 200 взрывов из тяжелого вооружения. Перед этим данная цифра достигала 600.

Теги материала: Павел Жебривский, Марьинка, обстрел, боевики, АТО
Новости СМИ2
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