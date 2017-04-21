Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский опубликовал последствия утреннего обстрела Марьинки в Донецкой области.

Соответствующие фото он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

"Еще несколько фото из утренней Марьинки: городские службы накрывают поврежденные крыши, затягивают побитые окна, восстановят линии электропередач; снаряд, который не сдетонировал", - подписал Жебривский опубликованные фото.