Обнародованы фото последствий утреннего обстрела Марьинки

В пятницу, 21 апреля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский опубликовал последствия утреннего обстрела Марьинки в Донецкой области.
Соответствующие фото он разместил на своей странице в соцсети Facebook.
"Еще несколько фото из утренней Марьинки: городские службы накрывают поврежденные крыши, затягивают побитые окна, восстановят линии электропередач; снаряд, который не сдетонировал", - подписал Жебривский опубликованные фото.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на протяжении всей ночи на пятницу, 21 апреля, боевики вели массированный обстрел жилых кварталов Марьинки и ее окрестностей, где расположены позиции украинских военных. По словам Хуга, за указанный период количество случаев нарушения режима тишины снизилось на 20% в сравнении с позапрошлой неделей. Тем не менее наблюдатели зафиксировали 200 взрывов из тяжелого вооружения. Перед этим данная цифра достигала 600.