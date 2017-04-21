На границе с Крымом украинские снайперы учились ликвидировать террористов

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, сотрудники Госпогранслужбы провели антитеррористические учения на административной границе с аннексированным Российской Федерацией Крымом.

Данную информацию опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Учения были инициированы Службой безопасности Украины и в них приняли участие более 100 военнослужащих Херсонского и Бердянского пограничных отрядов для перекрытия административной границы. По замыслу, предполагаемые диверсионные отряды смогли проникнуть на временно оккупированную территорию АР Крым.

"Снайперские группы отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов после взятия заложников в заброшенных зданиях, а в контрольных пунктах въезда-выезда пограничники в рамках учений обнаружили взрывчатку и огнестрельное оружие, которое пытался провезти учебный нарушитель", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что военные учения не отразились на работе контрольно-пропускных пунктов "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка".

"Они работали в штатном режиме, не создавая неудобств гражданам во время пересечения админграницы", - добавили в Госпогранслужбе.