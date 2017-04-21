Штаб: Силы АТО контролируют ситуацию на Донбассе

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, представители незаконных вооруженных формирований осуществили 21 обстрел позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, на приморском направлении боевики использовали 120-мм минометы вблизи Новотроицкого.

"Защитников Марьинки обстреляли из 82-мм минометов, танков, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного и Лебединского открывали огонь из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров. В Гнутово стреляли из автоматических гранатометов. В Широкино противник применил стрелковое оружие, а в Марьинке и Лебединском работали снайперы", - сообщили в штабе.

На донецком направлении, по полученным данным, били в районе Троицкого из 120-мм минометов, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра.

"Опорные пункты близ Песок обстреливали из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Подствольные гранатометы и пулеметы крупного калибра использовали в районе Зайцево, в близ Авдеевки стреляли из противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении

Стоит отметить, что в результате обстрелов пострадал один украинский боец.