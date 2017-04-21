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Адвокату дали почти 9 лет за вооруженное нападение на супругу Турчинова
21.04.2017 18:07

Адвокату дали почти 9 лет за вооруженное нападение на супругу Турчинова

Шевченковский районный суд Киева признал виновным 62-летнего адвоката Владимира Оленцевича в покушении на супругу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова Анну. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Стоит отметить, что адвоката арестовали на 8 лет и 6 месяцев за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 в. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий).

Напомним, в мае 2016 года Владимир Оленцевич с ножом напал на сотрудницу столичного университета, приняв ее за супругу секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 25 мая 2016 года произошло вооруженное нападение на Анну Турчинову. Его совершил житель оккупированного Донецка, юрист Владимир Оленцевич. Злоумышленник известен своими заявлениями по поводу отмены указов о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героев Украины.

Теги материала: Александр Турчинов, супруга, нападение, злоумышленник
Новости СМИ2
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