Адвокату дали почти 9 лет за вооруженное нападение на супругу Турчинова

MIGnews.com.ua

Шевченковский районный суд Киева признал виновным 62-летнего адвоката Владимира Оленцевича в покушении на супругу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова Анну. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Стоит отметить, что адвоката арестовали на 8 лет и 6 месяцев за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 в. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий).

Напомним, в мае 2016 года Владимир Оленцевич с ножом напал на сотрудницу столичного университета, приняв ее за супругу секретаря СНБО Александра Турчинова.