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В Днепре под асфальт провалился мусоровоз
21.04.2017 17:50

В Днепре под асфальт провалился мусоровоз

В пятницу утром, 21 апреля, в центре Днепра автомобиль "КамАЗ" провалился под асфальт.

Об этом сообщает КорреспонденТ со ссылкой на пресс-службу полиции города.

В сообщении говорится, что инцидент произошел на перекрестке улицы Шевченко и улицы Гоголя.

По информации правоохранительных органов, авария произошла, когда автомобиль производил сбор мусора.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции города Днепр. Движение на данном участке временно затруднено. Также выясняются причны происшествия.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  ранее в Днепре в результате резкого похолодания и снегопада власти обратились к водителям с просьбой воздержаться от поездок в регионы, а детей не пускают в школы.

Теги материала: Днепр, мусор, асфальт, автомобиль, полиция
Новости СМИ2
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