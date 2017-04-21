В Днепре под асфальт провалился мусоровоз

MIGnews.com.ua

В пятницу утром, 21 апреля, в центре Днепра автомобиль "КамАЗ" провалился под асфальт.

Об этом сообщает КорреспонденТ со ссылкой на пресс-службу полиции города.

В сообщении говорится, что инцидент произошел на перекрестке улицы Шевченко и улицы Гоголя.

По информации правоохранительных органов, авария произошла, когда автомобиль производил сбор мусора.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции города Днепр. Движение на данном участке временно затруднено. Также выясняются причны происшествия.

В результате происшествия никто не пострадал.