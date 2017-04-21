Житель Запорожья отдал полицейским невзначай найденные гранатометы

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В пятницу, 21 апреля, в Запорожье местный житель добровольно передал сотрудникам Нацполиции 15 противотанковых гранатометов, которые он случайно обнаружил в лесополосе на окраине города.

Данную информацию обнародовал пресс-центр Национальной полиции в области.

"21 апреля житель Запорожья обратился в Шевченковское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области и сообщил, что он невольно стал владельцем арсенала оружия. Как рассказал гражданин, в лесополосе на окраине города он случайно наткнулся на тайник с гранатометами. Мужчина перевез находку в собственный гараж и позвонил в полицию", - говорится в сообщении.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы полиции, которые изъяли из гаража пятнадцать противотанковых гранатометов различных модификаций и два подствольных гранатомета к автомату Калашникова. Происхождение оружия установит досудебное расследование.

Поскольку мужчина добровольно сообщил о находке и передал оружие правоохранителям, он освобождается от ответственности. Проводятся мероприятия по розыску лиц, создавших данный тайник. Им грозит до семи лет лишения свободы, согласно санкции части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой.