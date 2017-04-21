В полиции озвучили основные версии убийства Павла Шеремета

MIGnews.com.ua

Правоохранительные органы уже в течение девяти месяцев расследуют убийство журналиста Павле Шеремета. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет Главком .

По его словам, за это время силовикам удалось определить пять основных версий совершения убийства журналиста. В частности:

- совершение преступления из-за профессиональной деятельности в России и Беларуси;

- ошибка в объекте преступления, то есть убить хотели владельца издания "Украинская правда" Елену Притулу;

- критические публикации Павла Шеремета и выступления на радио;

- дестабилизация ситуации в государстве с целью формирования ложного отрицательного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

- конфликты в личной жизни Шеремета в связи с семейным, коммерческим и финансовым положением журналиста.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 20 июля 2016 года, в Киеве на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в результате чего погиб известный журналист Павел Шеремет .