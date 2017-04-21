В Индии грузовик протаранил толпу людей: не менее 20 жертв

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в Индийском городе грузовой автомобиль врезался в толпу, вследствие чего погибло не менее 20 человек, такое же количество получило травмы, передает РБК .

В индийском штате Андхра-Прадеш около 13.45 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля потерял управление, и врезавшись в столб под электрическим напряжением, протаранил большую толпу людей.

Предварительно группа людей собралась у полицейского участка, митингуя против противозаконной добычи песка в районе.

Вследствие ДТП, шесть людей погибли из-за удара автомобиля, еще четырнадцать умерли из-за удара тока. При этом, не менее двадцати людей получили травмы, состояние половины - критическое.