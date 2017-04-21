Крушение Ил-76: приговоренный генерал Назаров подал на апелляцию

MIGnews.com.ua

Генерал-майор Виктор Назаров подал апелляцию на решение суда о лишении его свободы сроком на 7 лет.

Об этом сообщил сам генерал, передает Громадське.

Отмечено, что жалоба Назарова должна быть рассмотрена на протяжении месяца.

Напомним, что в июне 2014 года в Луганской области в ходе мероприятия на посадку в аэропорт Луганска переносный зенитно-ракетный комплекс обстрелял военно-транспортный самолет Ил-76 ВСУ. Вследствие этого, самолет загорелся и упал. Жертвами крушения стали девять членов экипажа и сорок военных.