В Луцке во время съемок избили журналиста

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, в Луцке избили оператора местной телерадиокомпании. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

По полученным данным, оператор снимал сюжет на территории одного из местных предприятий. В это время между сотрудниками предприятия и работниками телерадиокомпании возник конфликт и 49-летний директор предприятия нанес 42-летнему оператору телеканала телесные повреждения.

После инцидента пострадавший обратился к медикам за помощью. По факту нападения на журналистов было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.