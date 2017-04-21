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ОБСЕ: Боевики "ЛНР" нарушают Минские соглашения
21.04.2017 15:55

ОБСЕ: Боевики "ЛНР" нарушают Минские соглашения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушение представителями так называемой Луганской народной республики минских соглашений. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальной странице миссии ОБСЕ в Facebook.

По полученным данным, нарушения были зафиксированы близ Луганска.

"Миссия осуществляла наблюдение и сообщила о концентрации оружия на аэродроме на юго-восточной окраине подконтрольного "ЛНР" города Луганска. Независимо от того, были ли эти вооружения заряжены, их присутствие в том месте является нарушением минских соглашений", - говорится в сообщении.

При этом в ОБСЕ подчеркнули, что действия боевиков "ЛНР" никоим образом не направлены на стабилизацию ситуации в зоне конфликта.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на протяжении прошлой недели зафиксировано намного меньшее количество обстрелов друг друга сторонами вооруженного конфликта.

Теги материала: АТО, Донбасс, ОБСЕ, наблюдатели
Новости СМИ2
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