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В ОБСЕ констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе
21.04.2017 14:58

В ОБСЕ констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе

На протяжении прошлой недели зафиксировано намного меньшее количество обстрелов друг друга сторонами вооруженного конфликта. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, за указанный период количество случаев нарушения режима тишины снизилось на 20% в сравнении с позапрошлой неделей. Тем не менее наблюдатели зафиксировали 200 взрывов из тяжелого вооружения. Перед этим данная цифра достигала 600.

"Тенденция к снижению уровня насилия напрямую связана с тенденцией к снижению количества жертв среди мирного населения. На прошлой неделе мы зафиксировали двух раненых среди гражданского населения, в то время как на позапрошлой неделе - 6", - рассказал он.  

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на протяжении всей ночи на пятницу, 21 апреля, боевики вели массированный обстрел жилых кварталов Марьинки и ее окрестностей, где расположены позиции украинских военных.          

Теги материала: Донбасс, ОБСЕ, обстрел, режим тишины, нарушение
Новости СМИ2
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