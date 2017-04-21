В ОБСЕ констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе

MIGnews.com.ua

На протяжении прошлой недели зафиксировано намного меньшее количество обстрелов друг друга сторонами вооруженного конфликта. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, за указанный период количество случаев нарушения режима тишины снизилось на 20% в сравнении с позапрошлой неделей. Тем не менее наблюдатели зафиксировали 200 взрывов из тяжелого вооружения. Перед этим данная цифра достигала 600.

"Тенденция к снижению уровня насилия напрямую связана с тенденцией к снижению количества жертв среди мирного населения. На прошлой неделе мы зафиксировали двух раненых среди гражданского населения, в то время как на позапрошлой неделе - 6", - рассказал он.