В Черновцах вблизи школы взорвалась граната

В ночь на пятницу, 21 апреля, в Черновцах около 04:00 произошел взрыв. Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".
Инцидент случился на улице Мазепы, 15б. При этом через дорогу от этого здания находится городская школа №25.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пиротехники. Согласно предварительной информации возле здания взорвалась граната типа РГД-5. В результате происшествия было повреждено одно здание. Специалисты собрали осколки от гранаты и отправили их на экспертизу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Николаевской области обнаружили тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов в одном из гаражных кооперативов в Ингульськом районе Николаева.