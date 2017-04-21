В Черновцах вблизи школы взорвалась граната

MIGnews.com.ua

В ночь на пятницу, 21 апреля, в Черновцах около 04:00 произошел взрыв. Об этом сообщает местное издание " Молодой буковинец ".

Инцидент случился на улице Мазепы, 15б. При этом через дорогу от этого здания находится городская школа №25.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пиротехники. Согласно предварительной информации возле здания взорвалась граната типа РГД-5. В результате происшествия было повреждено одно здание. Специалисты собрали осколки от гранаты и отправили их на экспертизу.