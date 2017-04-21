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В Черновцах вблизи школы взорвалась граната
21.04.2017 13:47

В Черновцах вблизи школы взорвалась граната  Фоторепортаж

В ночь на пятницу, 21 апреля, в Черновцах около 04:00 произошел взрыв. Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Инцидент случился на улице Мазепы, 15б. При этом через дорогу от этого здания находится городская школа №25.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и пиротехники. Согласно предварительной информации возле здания взорвалась граната типа РГД-5. В результате происшествия было повреждено одно здание. Специалисты собрали осколки от гранаты и отправили их на экспертизу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Николаевской области обнаружили тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов в одном из гаражных кооперативов в Ингульськом районе Николаева. 

Теги материала: Черновцы, граната, взрыв, фото, школа, полиция
Новости СМИ2
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