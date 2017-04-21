В херсонском жилом доме обрушилась стена

Вечером в четверг, 20 апреля, в городе Херсон рухнула стена жилого дома, размещенного по улице Белинского, 28. Об этом на своем официальном веб-сайте сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.
Сообщается, что владельцы одной из квартир были вынуждено переселены властями города в общежитие из маневренного фонда, они там будут проживать временно.
"В ближайшее время пострадавшим от обвала стены выделят квартиру площадью не менее 52,6 кв.м. (отвечает бывшей жилой площади) и предоставят 18 тысяч гривен материальной помощи", - сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом, представители городского совета отметили, что наиболее вероятной причиной обвала стал подмыв грунта, образовавшийся вследствие отсутствующего отмостка, который бы защитил фундамент.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Херсонской области сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения, и при осмотре транспортного средства обнаружили внутри авто боевые гранаты и патроны.