В херсонском жилом доме обрушилась стена

MIGnews.com.ua

Вечером в четверг, 20 апреля, в городе Херсон рухнула стена жилого дома, размещенного по улице Белинского, 28. Об этом на своем официальном веб-сайте сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.

Сообщается, что владельцы одной из квартир были вынуждено переселены властями города в общежитие из маневренного фонда, они там будут проживать временно.

"В ближайшее время пострадавшим от обвала стены выделят квартиру площадью не менее 52,6 кв.м. (отвечает бывшей жилой площади) и предоставят 18 тысяч гривен материальной помощи", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом, представители городского совета отметили, что наиболее вероятной причиной обвала стал подмыв грунта, образовавшийся вследствие отсутствующего отмостка, который бы защитил фундамент.