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В херсонском жилом доме обрушилась стена
21.04.2017 13:41

В херсонском жилом доме обрушилась стена

Вечером в четверг, 20 апреля, в городе Херсон рухнула стена жилого дома, размещенного по улице Белинского, 28. Об этом на своем официальном веб-сайте сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.

Сообщается, что владельцы одной из квартир были вынуждено переселены властями города в общежитие из маневренного фонда, они там будут проживать временно.

"В ближайшее время пострадавшим от обвала стены выделят квартиру площадью не менее 52,6 кв.м. (отвечает бывшей жилой площади) и предоставят 18 тысяч гривен материальной помощи", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом, представители городского совета отметили, что наиболее вероятной причиной обвала стал подмыв грунта, образовавшийся вследствие отсутствующего отмостка, который бы защитил фундамент.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Херсонской области сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения, и при осмотре транспортного средства обнаружили внутри авто боевые гранаты и патроны.  

Теги материала: стена, Херсон, дом, авария, семья, Украина, обвал
Новости СМИ2
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