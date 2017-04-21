Трое детей совершили "побег" из детского сада в Черновцах

MIGnews.com.ua

В детском саду №41 города Черновцы произошел инцидент: трое воспитанников учреждения из-за недосмотра воспитателей вышли за территорию и гуляли по улице. О случившемся рассказал местный депутат Виталий Гавриш на сессии городского совета, передает Черновицкий проминь .

Депутат подчеркнул, что 11 апреля во время прогулки дети спрятались в павильоне под столом, воспитатель не пересчитала детей и вернулась в группу без троих воспитанников.

Тем временем дети свободно вышли за территорию сада через открытую калитку, перешли дорогу и гуляли по улице Комарова, где их случайно обнаружила мать одного из малышей. Женщина вернула беглецов в детсад.

"Родители, к сожалению, не вызвали полицию, директор же садика перед ними не извинилась, извинились только воспитатели. Потом заведующая накричала на детей, довела их до слез, родителей при этом рядом не было", – рассказал Гавриш.