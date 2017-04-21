Жители РФ рассказали подробности переброски тяжелой техники к границе с КНДР

MIGnews.com.ua

Российское правительство проводит передислокацию тяжелой военной техники. В частности, жители Хабаровска сообщают о стягивании вооружения к границе с Корейской Народно-Демократической Республикой в Приморский край, пишет местный сайт DVHab.ru .

По словам жителей приграничных районов, с утра уже успело проехать три эшелона, перевозящих тяжелую военную технику, артиллерийские системы, маневренную бронетехнику. Также замечено большое количество военных вертолетов.

"Вы говорите, что все эти новости являются фейком. Но с утра это уже третий состав с военной техникой. Так что не все так просто. Что-то все же наклевывается на границе с КНДР", - рассказал один из очевидцев.

В пресс-службе Восточного военного округа объяснили это проведением контрольных проверок и обучения после зимнего периода.