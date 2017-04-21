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Жители РФ рассказали подробности переброски тяжелой техники к границе с КНДР
21.04.2017 13:19

Жители РФ рассказали подробности переброски тяжелой техники к границе с КНДР  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Российское правительство проводит передислокацию тяжелой военной техники. В частности, жители Хабаровска сообщают о стягивании вооружения к границе с Корейской Народно-Демократической Республикой в Приморский край, пишет местный сайт DVHab.ru.

По словам жителей приграничных районов, с утра уже успело проехать три эшелона, перевозящих тяжелую военную технику, артиллерийские системы, маневренную бронетехнику. Также замечено большое количество военных вертолетов.   

"Вы говорите, что все эти новости являются фейком. Но с утра это уже третий состав с военной техникой. Так что не все так просто. Что-то все же наклевывается на границе с КНДР", - рассказал один из очевидцев.

В пресс-службе Восточного военного округа объяснили это проведением контрольных проверок и обучения после зимнего периода.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заявление Совбеза ООН относительно недавних пусков ракет Корейской Народно-Демократической Республикой было заблокировано постпредом Российской Федерации. При этом многие дипломаты удивились такому решение, так как свой голос "за" планировал даже представитель Северной Кореи.

Теги материала: КНДР, Россия, Хабаровск, фото, видео, военная техника, вертолет
Новости СМИ2
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