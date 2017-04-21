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Неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ Хабаровска: есть погибшие
Фото: DVhab.ru
21.04.2017 12:50

Неизвестный открыл стрельбу в приемной ФСБ Хабаровска: есть погибшие  Фоторепортаж

В пятницу, 21 апреля, неизвестный открыл стрельбу в помещении приемной УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Нападение произошло в 17:02 по местному времени (09:02 по киевскому). Мужчина вошел в помещение и, "не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям".

В результате стрельбы погибли два человека. "Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Местные СМИ сообщают, что вокруг здания, где расположено управление ФСБ, выставлено оцепление, в районе происшествия изменены маршруты движения общественного транспорта, глушится мобильная связь.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 апреля неизвестные открыли стрельбу по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате один полицейский погиб, еще двое получили ранения.Нападавший был убит ответным огнем полиции.

Теги материала: Россия, стрельба, ФСБ, убитые, Хабаровск, фото
Новости СМИ2
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