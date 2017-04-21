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Часть Авдеевки попала под вражеский обстрел: есть разрушения
21.04.2017 12:14

Часть Авдеевки попала под вражеский обстрел: есть разрушения  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Вечером в четверг, 20 апреля, представители НВФ вели огонь по так называемой старой части Авдеевки. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Штаба АТО в Facebook.

Оккупанты обстреливали город из минометов различного калибра. Несколько снарядов попали в два дома, спровоцировав разрушения. Однако в результате вражеских действий никто из местных жителей не погиб и не получил ранения.

На место трагедии выехали наряды полиции, офицеры украинской стороны СЦКК для установления и фиксации обстоятельств происшествия. Кроме них на улице, где разрушены дома, работают бригады энергетиков и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые занимаются восстановлением электроснабжения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на протяжении всей ночи на пятницу, 21 апреля, боевики вели массированный обстрел жилых кварталов Марьинки и ее окрестностей, где расположены позиции украинских военных.

Теги материала: обстрел, Авдеевка, боевики, разрушение, фото, видео
Новости СМИ2
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