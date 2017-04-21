Часть Авдеевки попала под вражеский обстрел: есть разрушения

MIGnews.com.ua

Вечером в четверг, 20 апреля, представители НВФ вели огонь по так называемой старой части Авдеевки. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Штаба АТО в Facebook.

Оккупанты обстреливали город из минометов различного калибра. Несколько снарядов попали в два дома, спровоцировав разрушения. Однако в результате вражеских действий никто из местных жителей не погиб и не получил ранения.

На место трагедии выехали наряды полиции, офицеры украинской стороны СЦКК для установления и фиксации обстоятельств происшествия. Кроме них на улице, где разрушены дома, работают бригады энергетиков и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые занимаются восстановлением электроснабжения.