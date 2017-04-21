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Боевики всю ночь обстреливали Марьинку: в городе разрушены дома и нет света
21.04.2017 12:00

Боевики всю ночь обстреливали Марьинку: в городе разрушены дома и нет света

На протяжении всей ночи на пятницу, 21 апреля, боевики вели массированный обстрел жилых кварталов Марьинки и ее окрестностей, где расположены позиции украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

На данный момент известно, что в результате вражеских обстрелов часть города осталась без электроснабжения. Также в одном из дворов был обнаружен неразорвавшийся 122-мм снаряд.

По словам Жебривского, в восстановлении электроснабжения и домов жителей города задействованы все необходимые службы.

В свою очередь в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области уточнили, что противник вел обстрел города с 01:00 до 03:00. За этот период несколько снарядов попали в пять жилых домов, спровоцировав разрушения. Тем не менее в результате инцидента никто из местных жителей не погиб. По данному факту открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, около 20:00 четверга, 20 апреля, в связи с обстрелами на Донбассе в Авдеевке  была повреждена линия электропередачи Орловка - Колхозная.

Теги материала: Павел Жебривский, обстрел, Марьинка, боевики, электроснабжение, разрушение
Новости СМИ2
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