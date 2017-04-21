В результате обстрелов на Донбассе обесточены пять населенных пунктов

Около 20:00 четверга, 20 апреля, в связи с обстрелами на Донбассе в Авдеевке была повреждена линия электропередачи Орловка - Колхозная.
Об этом сообщает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
В результате повреждения пять населенных пунктов Ясиноватского района остались без электроснабжения. В частности, без электричества остались Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердичево.
"Около 20:00 вследствие боевых действий был перебит ввод высоковольтной линии "Макеевская - АКХЗ № 2", питающей Авдеевский коксохим. Сейчас завод работает за счет собственной генерации", - рассказал Жебривский.
Он отметил, что Авдеевка полностью обеспечена электроснабжением, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города.
"Украинская сторона в СЦКК готовит запрос в коридор и режим тишины, чтобы начать восстановительные работы", - добавил Жебривский.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на 7.00 пятницы, 21 апреля, обесточенными из-за резкого похолодания остаются 318 населенных пунктов в шести областях.