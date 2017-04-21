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В Николаевской области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами в гараже
21.04.2017 09:33

В Николаевской области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами в гараже

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Николаевской области обнаружили тайник с большим арсеналом оружия и боеприпасов в одном из гаражных кооперативов в Ингульськом районе Николаева. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Сообщается, что тайник был организован в подвале одного из гаражей кооператива. Там хранилось большое количество стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки.

"Во время обыска правоохранители обнаружили стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в большом количестве - гранатомет РПГ-18, автомат Калашникова (АКС 7,62 мм) с двумя магазинами, пулемет Thomson с тремя магазинами, пистолет ТТ с тремя магазинами, 30 гранат РГ-47, две гранаты Ф-1, гранату РГД-5, 20 запалов к гранатам, 1,5 килограмма пластида, восемь запалов к взрывчатым веществам, три взрывпакета, один глушитель и около 12 тысяч различных патронов", - сообщают правоохранители.

Установлено, что хозяевами гаража являются братья, в настоящее время находящиеся в Российской Федерации.

В СБУ считают, что арсенал оружия могли применить для совершения резонансных преступлений и эскалации напряженности в области во время майских праздников.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в зоне проведение АТО на территории Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины выявили сразу три тайника с оружиемВ СБУ подчеркнули, что абсолютно все оружие и снаряды были переданы на хранение подразделениям ВСУ.

Теги материала: СБУ, Национальная полиция, тайник, оружие, боеприпасы
Новости СМИ2
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