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Снегопады добрались и до Кишинева: в городе объявлено чрезвычайное положение
21.04.2017 09:16

Снегопады добрались и до Кишинева: в городе объявлено чрезвычайное положение  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В молдавской столице Кишиневе наблюдаются сильные снегопады и шквальный ветер. В связи с этим на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ввести в городе режим чрезвычайного положения, пишет Укринформ.

На данный момент известно, что из-за сильных порывов ветра в городе уже повалено более 600 деревьев. В результате их падения пострадало около 90 автомобилей. Кроме этого много деревьев попадало на газопроводные трубы, повредив их. В городе на некоторых улицах полностью приостановлено движение транспорта.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите заявили, что в целом по стране обесточены 235 населенных пунктов, которые находятся в 17 районах.

По словам метеорологов, подобные погодные условия продержаться в Молдове еще до 24-25 апреля.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вечером в четверг, 20 апреля, на трассе Киев - Одесса в направлении Киева автомобильная пробка растянулась на 10 километров. Наиболее вероятно, причиной пробки стало ухудшение погодных условий, в результате которого на территории трассы произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

Теги материала: Молдова, Кишинев, снегопад, ветер, фото, видео, режим ЧП
Новости СМИ2
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