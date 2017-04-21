Снегопады добрались и до Кишинева: в городе объявлено чрезвычайное положение

В молдавской столице Кишиневе наблюдаются сильные снегопады и шквальный ветер. В связи с этим на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ввести в городе режим чрезвычайного положения, пишет Укринформ.
На данный момент известно, что из-за сильных порывов ветра в городе уже повалено более 600 деревьев. В результате их падения пострадало около 90 автомобилей. Кроме этого много деревьев попадало на газопроводные трубы, повредив их. В городе на некоторых улицах полностью приостановлено движение транспорта.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите заявили, что в целом по стране обесточены 235 населенных пунктов, которые находятся в 17 районах.
По словам метеорологов, подобные погодные условия продержаться в Молдове еще до 24-25 апреля.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вечером в четверг, 20 апреля, на трассе Киев - Одесса в направлении Киева автомобильная пробка растянулась на 10 километров. Наиболее вероятно, причиной пробки стало ухудшение погодных условий, в результате которого на территории трассы произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.