Снегопады добрались и до Кишинева: в городе объявлено чрезвычайное положение

MIGnews.com.ua

В молдавской столице Кишиневе наблюдаются сильные снегопады и шквальный ветер. В связи с этим на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ввести в городе режим чрезвычайного положения, пишет Укринформ .

На данный момент известно, что из-за сильных порывов ветра в городе уже повалено более 600 деревьев. В результате их падения пострадало около 90 автомобилей. Кроме этого много деревьев попадало на газопроводные трубы, повредив их. В городе на некоторых улицах полностью приостановлено движение транспорта.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите заявили, что в целом по стране обесточены 235 населенных пунктов, которые находятся в 17 районах.

По словам метеорологов, подобные погодные условия продержаться в Молдове еще до 24-25 апреля.