В Германии задержан россиянин по подозрению в организации взрыва около автобуса "Боруссии"

MIGnews.com.ua

В Германии сотрудники полицейского спецназа GSG-9 в федеральной земле Баден-Вюртемберг задержали подозреваемого в причастности организации взрыва около автобуса футбольного клуба "Боруссия" 11 апреля.

Об этом сообщилает со ссылкой на правоохранительные органы передает DW.

Сообщается, что вероятным исполнителем взрывов оказался 28-летний Сергей В., который проживал неподалеку от Тюбингена. По данным следствия, он не является экстремистом, а действовал сугубо из "корыстных соображений".

По данным издания AP, у подозреваемого двойное гражданство — Германии и России.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Германии арестовали гражданина Ирака , которого ранее задержали по подозрению в организации взрыва около автобуса футбольного клуба Германии "Боруссия" в Дортмунде. Соответствующее ходатайство прокуратуры удовлетворил суд.