В Германии задержан россиянин по подозрению в организации взрыва около автобуса "Боруссии"

В Германии сотрудники полицейского спецназа GSG-9 в федеральной земле Баден-Вюртемберг задержали подозреваемого в причастности организации взрыва около автобуса футбольного клуба "Боруссия" 11 апреля.
Об этом сообщилает со ссылкой на правоохранительные органы передает DW.
Сообщается, что вероятным исполнителем взрывов оказался 28-летний Сергей В., который проживал неподалеку от Тюбингена. По данным следствия, он не является экстремистом, а действовал сугубо из "корыстных соображений".
По данным издания AP, у подозреваемого двойное гражданство — Германии и России.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Германии арестовали гражданина Ирака, которого ранее задержали по подозрению в организации взрыва около автобуса футбольного клуба Германии "Боруссия" в Дортмунде. Соответствующее ходатайство прокуратуры удовлетворил суд.
Напомним, 11 апреля матч четвертьфинала Лиги чемпионов между немецким клубом "Боруссия" и французским "Монако" был перенесен в связи со взрывом в Германии. Отмечается, что взрывное устройство сработало около отеля, из которого футболисты немецкого клуба "Боруссия" отправлялись на стадион.