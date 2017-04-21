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Смертельное ДТП с украинцами в Северной Осетии: подросток на BMW влетел в грузовик
21.04.2017 08:50

Смертельное ДТП с украинцами в Северной Осетии: подросток на BMW влетел в грузовик

В четверг, 20 апреля,в, в Ардонском районе Северной Осетии в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибло двое несовершеннолетних украинцев, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным источника, несовершеннолетний водитель BMW не справился с управлением и врезался грузовой автомобиль. Из-за столкновения брат и сестра 2010 и 2008 года рождения погибли на месте.

Кроме этого, водителя легковушки госпитализировали. По словам медиков, его состояние тяжелое.

Стоит отметить, что погибшие дети были гражданами Украины, гостившие в Северной Осетии у родственников.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве, на улице Дорогожицкой Шевченковского района произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пострадал водитель легкового автомобиля. Согласно показаниям свидетелей, виновников ДТП стала машина скорой медицинской помощи, которая скрылась с места происшествия.

Теги материала: ДТП, Северная Осетия, погибли дети, украинцы
Новости СМИ2
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