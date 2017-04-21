Смертельное ДТП с украинцами в Северной Осетии: подросток на BMW влетел в грузовик

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля,в, в Ардонском районе Северной Осетии в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибло двое несовершеннолетних украинцев, сообщает Интерфакс-Украина .

По данным источника, несовершеннолетний водитель BMW не справился с управлением и врезался грузовой автомобиль. Из-за столкновения брат и сестра 2010 и 2008 года рождения погибли на месте.

Кроме этого, водителя легковушки госпитализировали. По словам медиков, его состояние тяжелое.

Стоит отметить, что погибшие дети были гражданами Украины, гостившие в Северной Осетии у родственников.