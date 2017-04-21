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Теракт в Париже: названо имя напавшего на полицейских террориста
21.04.2017 08:19

Теракт в Париже: названо имя напавшего на полицейских террориста

Террористом, открывшим огонь по полицейским на Елисейских полях во Франции в четверг вечером, 20 апреля, является член террористической организации "Исламское Государство".

Об этом сообщает Reuters.

Нападавшего звали Абу Юсиф аль-Бельгики. Источники агентства Reuters в полиции заявили, что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В свою очередь французские телеканалы сообщили, что это был 39-летний француз, ранее известный насильственными преступлениями.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  вечером в четверг, 20 апреля, неизвестные открыли стрельбу по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа во Франции. В результате один полицейский погиб, еще двое получили ранения.Нападавший был убит ответным огнем полиции. При этом местные СМИ сообщают, что нападавших было двое.

Личность открывшего стрельбу по полицейским на Елисейских полях в Париже террориста установлена, однако имя его не называлось. В то же время ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Теги материала: Франция, Париж, теракт, ИГИЛ, террорист
Новости СМИ2
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