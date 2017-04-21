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СМИ: Россия переместила войска к границе с Северной Кореей
21.04.2017 07:58

СМИ: Россия переместила войска к границе с Северной Кореей  Видеорепортаж

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил российские войска, военную технику на границу с Корейская Народно-Демократической Республикой.

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что такие действия связаны с опасениями, что США могут нанести удар по КНДР. Соответсвенно подобное опасение может вызвать большое количество беженцев.

Отмечается, что поезда с военной техникой нраправляются в Приморский край через Хабаровск, а также уже были замечены местными жителями на Дальнем Востоке. Туда же направляются и военные вертолеты. В то же время Китай также к своим границам с КНДР направил 150 тысяч военнослужащих, чтобы при необходимости справиться с потоком беженцев.

Стоит отметить, российский военный представитель Александр Гордеев отказался проинформировать о конкретных причинах перемещения военной техники и солдат.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заявление Совбеза ООН относительно недавних пусков ракет Корейской Народно-Демократической Республикой было заблокировано постпредом Российской Федерации. При этом многие дипломаты удивились такому решение, так как свой голос "за" планировал даже представитель Северной Кореи. 

Теги материала: Россия, КНДР, Северная Корея, войска, Китай
Новости СМИ2
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