СМИ: Россия переместила войска к границе с Северной Кореей

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Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил российские войска, военную технику на границу с Корейская Народно-Демократической Республикой.

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что такие действия связаны с опасениями, что США могут нанести удар по КНДР. Соответсвенно подобное опасение может вызвать большое количество беженцев.

Отмечается, что поезда с военной техникой нраправляются в Приморский край через Хабаровск, а также уже были замечены местными жителями на Дальнем Востоке. Туда же направляются и военные вертолеты. В то же время Китай также к своим границам с КНДР направил 150 тысяч военнослужащих, чтобы при необходимости справиться с потоком беженцев.

Стоит отметить, российский военный представитель Александр Гордеев отказался проинформировать о конкретных причинах перемещения военной техники и солдат.