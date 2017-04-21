Теракт в Париже: ИГИЛ взял на себя ответственность, установлена личность террориста

MIGnews.com.ua

Личность открывшего стрельбу по полицейским на Елисейских полях в Париже террориста установлена.

Об этом сообщил прокурор Парижа ​Франсуа Молинс во время пресс-конференции, передает Reuters.

При этом имя нападавшего не будет названо, пока следователи не установят, были ли у него сообщники.

"Личность нападавшего известна и проверена, но я не буду раскрывать ее, потому что расследование продолжается", - подчеркнул он.

В то же время ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

При этом согласно информации Associated Press, полиция Парижа уже провела обыски в доме в пригороде Парижа, Шелле, который, по верии следствия, имеет отоношение к нападавшему. При этом участок, на котором расположен дом, по документам принадлежит семье 39-летнего Карима Чеурфи.

Стоит отметить, что в архивах газеты Le Parisien уже упоминалось имя Чеурфи - в 2001 году он был осужден за нападение на сотрудника полиции.