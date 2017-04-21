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Теракт в Париже: ИГИЛ взял на себя ответственность, установлена личность террориста
21.04.2017 07:21

Теракт в Париже: ИГИЛ взял на себя ответственность, установлена личность террориста

Личность открывшего стрельбу по полицейским на Елисейских полях в Париже террориста установлена.

Об этом сообщил прокурор Парижа ​Франсуа Молинс во время пресс-конференции, передает Reuters.

При этом имя нападавшего не будет названо, пока следователи не установят, были ли у него сообщники.

"Личность нападавшего известна и проверена, но я не буду раскрывать ее, потому что расследование продолжается", - подчеркнул он.

В то же время ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

При этом согласно информации Associated Press, полиция Парижа уже провела обыски в доме в пригороде Парижа, Шелле, который, по верии следствия, имеет отоношение к нападавшему. При этом участок, на котором расположен дом, по документам принадлежит семье 39-летнего Карима Чеурфи.

Стоит отметить, что в архивах газеты Le Parisien уже упоминалось имя Чеурфи - в 2001 году он был осужден за нападение на сотрудника полиции. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, вечером в четверг, 20 апреля, неизвестные открыли стрельбу по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа во Франции. В результате один полицейский погиб, еще двое получили ранения.Нападавший был убит ответным огнем полиции. При этом местные СМИ сообщают, что нападавших было двое.

Теги материала: теракт, полиция, Париж, ИГИЛ
Новости СМИ2
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