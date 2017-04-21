Штаб АТО: Ситуация на Донбассе резко обострилась

MIGnews.com.ua

По состоянию на 6:00 пятницы, 21 апреля, незаконные вооруженные формирования 47 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО обострилась. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 47 раз открывали огонь в сторону украинских защитников", - говорится в сообщении.

Самой горячей ситуация была в Донецкой области, где оккупанты стреляли из танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевке. Кроме того, украинские позиции около шахты Бутовки попали под огонь из танков, 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В то же время украинские позиции под Верхнеторецким и Луганским были обстреляны и 82-мм минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Также боевики вели огонь по опорным пунктам украинских бойцов вблизи Каменки, Зайцевого и Песков из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. При этом украинские позиции в районах Майорского и Новгородского попали под обстрел из гранатометов, а в районе Троицкого - из пулеметов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении боевики стреляли из минометов калибра 82-мм и гранатометов по украинсикм позициям около Марьинки и Красногоровки. При этом опорные пункты ВСУ под Широкино и Водяным попали под обстрел из БМП и гранатометов различных систем. Кроме того, позиции украинских военнослужащих под Павлополем и Талаковкой были обстреляны из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а под Новогригорьевкой - из пулеметов крупных калибров. В то же время около Лебединского и Водяного зафиксирована активная работа вражеских снайперов.

В Луганской области оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические гранатометы по Катериновке. В то время как позиции под Новозвановкой попали под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а под Донцом - из автоматических гранатометов.

Стоит отметить, что в результате активных боевых действий на Донбассе двое украинских военных погибли, еще восемь военнослужащих получили ранения.