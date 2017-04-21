ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
НАБУ задержало второго фигуранта в деле Мартыненко
21.04.2017 06:39

НАБУ задержало второго фигуранта в деле Мартыненко

В четверг, 20 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второго фигуранта дела бывшего депутата Николая Мартыненко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что он задержан согласно со ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Установлено, что задержаный координировал действия между компанией-посредником и ГП "ВостГОК".

Кроме того, этот человек известен как фигурант еще одного крупного уголовного дела относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод", по которому этот человек проходит как обвиняемый.

Как сообщал MIGnews.com.ua, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины произвели задержание бывшего парламентария Николая Мартыненко. Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что экс-народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий. Холодницкий уточнил, что бывшему депутату сообщили о подозрении по факту растраты средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере 17,28 миллионов долларов.

В пятницу, 21 апреля, состоится судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному бывшему народному депутату Николаю Мартыненко. 

Теги материала: НАБУ, Николай Мартыненко, задержание
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

ФСБ: заказчик теракта в метро Петербурга установлен
Важное
ФСБ: заказчик теракта в метро Петербурга установлен
В Турции задержаны 19 человек за организацию протестов против результатов референдума
Важное
В Турции задержаны 19 человек за организацию протестов против результатов референдума
Луценко: Во Львове на взятке в 40 тысяч гривен погорел замруководителя аэропорта
Важное
Луценко: Во Львове на взятке в 40 тысяч гривен погорел замруководителя аэропорта  Фоторепортаж
В США мужчина со словами "Аллах Акбар" убил трех человек
Важное
В США мужчина со словами "Аллах Акбар" убил трех человек  Фоторепортаж
В одесском аэропорту задержали итальянца, разыскиваемого Интерполом
Важное
В одесском аэропорту задержали итальянца, разыскиваемого Интерполом  Видеорепортаж
В Москве задержан предполагаемый организатор теракта в питерском метро
Важное
В Москве задержан предполагаемый организатор теракта в питерском метро  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
Эксклюзив  "Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
20.04.2017
"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Эксклюзив  "Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
20.04.2017
Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
Эксклюзив  Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
20.04.2017
Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика