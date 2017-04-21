НАБУ задержало второго фигуранта в деле Мартыненко

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали второго фигуранта дела бывшего депутата Николая Мартыненко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что он задержан согласно со ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Установлено, что задержаный координировал действия между компанией-посредником и ГП "ВостГОК".

Кроме того, этот человек известен как фигурант еще одного крупного уголовного дела относительно нанесения убытков ПАО "Одесский припортовый завод", по которому этот человек проходит как обвиняемый.

Как сообщал MIGnews.com.ua, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины произвели задержание бывшего парламентария Николая Мартыненко . Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что экс-народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко доставлен в НАБУ для проведения процессуальных и следственных действий. Холодницкий уточнил, что бывшему депутату сообщили о подозрении по факту растраты средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере 17,28 миллионов долларов.