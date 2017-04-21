В центре Парижа произошел теракт: есть погибший и пострадавшие

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Вечером в четверг, 20 апреля, неизвестные открыли стрельбу по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа во Франции.

Об этом сообщает ВВС.

В результате один полицейский погиб, еще двое получили ранения.

Отметим, что нападавший был убит ответным огнем полиции. При этом местные СМИ сообщают, что нападавших было двое. Один из нападавших был вооружен автоматом Калашникова.

Правоохранители рассказали, что автомобиль нападавших остановился вблизи от полицейской машины около 9 часов вечера по местному времени, из машины вышел мужчина и открыл огонь из автоматического оружия. После нападения мужчина совершил попытку бегства, при этом ранив еще двух полицейских.

Как отмечается, полиция квалифицировала случившееся как террористический акт, ведется антитеррористическое расследование.

В настоящее время район около Елисейских полей перекрыт, все люди эвакуированы. Перед этим многие посетители кафе и магазинов на Елисейских полях оказались заблокированы в помещении - полиция не выпускала их на улицу.

Согласно информации местных СМИ, убийца был известен французским службам безопасности и писал о своем намерении убить полицейских в Telegram.

Стоит отметить, что в связи со случвшимся президент Франции Франсуа Олланд проводит экстренное совещание с премьер-министром и государтсвенным секретарем МИД Франции по вопросам внешнеэкономической деятельности, развития туризма Матиасом Феклом. В ближайшее время он выступит с заявлением.