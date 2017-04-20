Боевики обстреляли опорный пункт вблизи Авдеевки: погибли два украинских бойца

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, представители незаконных вооруженных формирований осуществили обстрел опорного пункта подразделения Вооруженных сил Украины вблизи Авдеевки Донецкой области, в результате которого погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в штабе подчеркнули, что противник применял на данном направлении танки, 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.