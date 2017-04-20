ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Боевики обстреляли опорный пункт вблизи Авдеевки: погибли два украинских бойца
20.04.2017 21:31

Боевики обстреляли опорный пункт вблизи Авдеевки: погибли два украинских бойца

В четверг, 20 апреля, представители незаконных вооруженных формирований осуществили обстрел опорного пункта подразделения Вооруженных сил Украины вблизи Авдеевки Донецкой области, в результате которого погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, который расположен неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в штабе подчеркнули, что противник применял на данном направлении танки, 82-мм минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 20 апреля, представители незаконных вооруженных формирований 22 раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции на востоке Украины.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрел, погибшие
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Четыре бойца получили ранения на Донбассе за день
Важное
Штаб АТО: Четыре бойца получили ранения на Донбассе за день
Штаб АТО подсчитал, что Донбасс разминируют не раньше 2027 года
Важное
Штаб АТО подсчитал, что Донбасс разминируют не раньше 2027 года
Bellingcat обнародовала доказательства присутствия мощнейших танков РФ Т-90 на Донбассе
Важное
Bellingcat обнародовала доказательства присутствия мощнейших танков РФ Т-90 на Донбассе  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Непогода в Днепропетровской области: в результате падения дерева погибла женщина
Важное
Непогода в Днепропетровской области: в результате падения дерева погибла женщина
Штаб АТО: Боевики продолжают вести обстрелы по всем направлениям
Важное
Штаб АТО: Боевики продолжают вести обстрелы по всем направлениям
Штаб АТО сообщает о стабилизации ситуации на Донбассе
Важное
Штаб АТО сообщает о стабилизации ситуации на Донбассе

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
Эксклюзив  "Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
20.04.2017
"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Эксклюзив  "Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
20.04.2017
Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
Эксклюзив  Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
20.04.2017
Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика