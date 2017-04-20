ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Стали известны подробности покушения на мэра Измаила
20.04.2017 21:33

Стали известны подробности покушения на мэра Измаила

Правоохранительные органы подтвердили информацию о размещении неизвестными взрывного устройства под автомобильным кузовом мэра города Измаил Андрея Абрамченко.

О данном факте на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Советник начальника сообщил о том, что в четверг, 20 апреля, взрыво техническими подразделениями ГУНП в Одесской области было обезврежено воздушное взрывное устройство, которое неизвестные разместили под автомобилем мэра города Измаил.

Помимо этого, Форостяк поблагодарил сотрудников управления национальной полиции за проделанную работу.

«Спасибо за бдительность и профессионализм лицам, принимавшим участие в спец мероприятии, и личный состав Измаильского отделения полиции», - написал Руслан.

По данному факту открыто досудебное производство, полицейские ведут следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, городской голова города Измаил Одесской области Андрей Абрамченко нашел под кузовом своего автомобиля бомбу.

Теги материала: мэр, покушение, бомба, полиция, Измаил, одесса
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На трассе Одесса - Киев образовалась пробка длинной в 10 км
Важное
На трассе Одесса - Киев образовалась пробка длинной в 10 км  Фоторепортаж
Мэру Измаила заложили бомбу под автомобиль
Важное
Мэру Измаила заложили бомбу под автомобиль
Из-за непогоды в Одессе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
Важное
Из-за непогоды в Одессе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие  Фоторепортаж
В Днепре кассир полиции украла 700 тыс. грн
Важное
В Днепре кассир полиции украла 700 тыс. грн
Полиция закрыла дело о смерти Семенюк-Самсоненко
Важное
Полиция закрыла дело о смерти Семенюк-Самсоненко
В Стамбуле задержали украинца с 83 капсулами кокаина в желудке
Важное
В Стамбуле задержали украинца с 83 капсулами кокаина в желудке  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
Эксклюзив  "Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
20.04.2017
"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Эксклюзив  "Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
20.04.2017
Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
Эксклюзив  Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
20.04.2017
Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика