Стали известны подробности покушения на мэра Измаила

Правоохранительные органы подтвердили информацию о размещении неизвестными взрывного устройства под автомобильным кузовом мэра города Измаил Андрея Абрамченко.
О данном факте на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Советник начальника сообщил о том, что в четверг, 20 апреля, взрыво техническими подразделениями ГУНП в Одесской области было обезврежено воздушное взрывное устройство, которое неизвестные разместили под автомобилем мэра города Измаил.
Помимо этого, Форостяк поблагодарил сотрудников управления национальной полиции за проделанную работу.
«Спасибо за бдительность и профессионализм лицам, принимавшим участие в спец мероприятии, и личный состав Измаильского отделения полиции», - написал Руслан.
По данному факту открыто досудебное производство, полицейские ведут следственные действия.
Как сообщал MIGnews.com.ua, городской голова города Измаил Одесской области Андрей Абрамченко нашел под кузовом своего автомобиля бомбу.