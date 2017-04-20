Стали известны подробности покушения на мэра Измаила

MIGnews.com.ua

Правоохранительные органы подтвердили информацию о размещении неизвестными взрывного устройства под автомобильным кузовом мэра города Измаил Андрея Абрамченко.

О данном факте на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Советник начальника сообщил о том, что в четверг, 20 апреля, взрыво техническими подразделениями ГУНП в Одесской области было обезврежено воздушное взрывное устройство, которое неизвестные разместили под автомобилем мэра города Измаил.

Помимо этого, Форостяк поблагодарил сотрудников управления национальной полиции за проделанную работу.

«Спасибо за бдительность и профессионализм лицам, принимавшим участие в спец мероприятии, и личный состав Измаильского отделения полиции», - написал Руслан.

По данному факту открыто досудебное производство, полицейские ведут следственные действия.