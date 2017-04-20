На трассе Одесса - Киев образовалась пробка длинной в 10 км

MIGnews.com.ua

Вечером в четверг, 20 апреля, на трассе Киев - Одесса в направлении Киева автомобильная пробка растянулась на 10 километров.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По словам полицейского, пик пробки образовался в районе Краснознаменки в Одесской области.

Форостяк сообщил о том, что, наиболее вероятно, причиной пробки стало ухудшение погодных условий, в результате которого на территории трассы произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

"Движение ограничено, учитывайте это обстоятельство, или вообще перенесите путешествие", - дал совет своим подписчикам Руслан.