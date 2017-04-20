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На трассе Одесса - Киев образовалась пробка длинной в 10 км
20.04.2017 21:15

На трассе Одесса - Киев образовалась пробка длинной в 10 км  Фоторепортаж

Вечером в четверг, 20 апреля, на трассе Киев - Одесса в направлении Киева автомобильная пробка растянулась на 10 километров.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По словам полицейского, пик пробки образовался в районе Краснознаменки в Одесской области.

Форостяк сообщил о том, что, наиболее вероятно, причиной пробки стало ухудшение погодных условий, в результате которого на территории трассы произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

"Движение ограничено, учитывайте это обстоятельство, или вообще перенесите путешествие", - дал совет своим подписчикам Руслан.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 19 апреля, в Полтавской области на участке дороги сообщением Красноград - Днепр образовалась многокилометровая пробка в связи со снегопадом.

Теги материала: пробка, авария, Погода, снег, автомобиль, Одесса, Киев
Новости СМИ2
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