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Мэру Измаила заложили бомбу под автомобиль
20.04.2017 20:41

Мэру Измаила заложили бомбу под автомобиль

Утром в четверг, 20 апреля, городской голова города Измаил Одесской области Андрей Абрамченко нашел под кузовом своего автомобиля бомбу, передает Интерфакс.

Об этом сообщил журналистам сам мэр города, отметив, что взрывное устройство было изъято представителями правоохранительных органов, к которым обратился Абрамченко.

Мэр не выражает никаких гипотез, по поводу причины такого обстоятельства.

"Полиция сейчас разбирается" - заявил журналистам Андрей.

Главное управление национальной полиции в Одесской области пока не подтвердило факт покушения официально и не дает никаких комментариев.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Афинах поздно вечером в среду, 19 апреля, прогремел взрыв в отделении одного из банков.

Теги материала: мэр, покушение, бомба, Полиция, автомобиль
Новости СМИ2
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