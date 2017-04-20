Из автомобиля кандидата в президенты Фийона был украден ноутбук и флешка

MIGnews.com.ua

Из салона машины сопровождения кандидата на пост президента Франции от партии "Республиканцев" Франсуа Фийона неизвестные украли ноутбук и USB-флэш-накопитель, передает Европейская правда .

Правоохранительные органы Франции подтвердили информацию о том, что из автомобиля была похищена техника, которой регулярно пользуются личные ассистенты Фийона.

Командир полиции сообщил о том, что кража произошла в четверг утром, когда два парламентских ассистента кандидата в президенты и охранники остановились, чтобы поужинать в ресторане. При этом автомобиль, из которого было выкрадено имущество, был ранее взят напрокат. По сведениям французских СМИ, помимо ноутбука, из автомобиля также были украдены боеприпасы, полицейские нарукавные повязки,а также флэш-накопитель, на котором содержались личные материалы.

"На флешке были только личные фотографии и не было секретных данных", - поделился один из помощников кандидата в президенты.

Помимо этого, сообщается, что людям Фийона удалось заблокировать ноутбук дистанционно.