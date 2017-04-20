ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Россия отправила в "ДНР" "украинского разведчика", задержанного в Самаре
20.04.2017 19:21

Россия отправила в "ДНР" "украинского разведчика", задержанного в Самаре

В четверг, 20 апреля, спецслужбы Российской Федерации депортировали на территорию так называемой Донецкой народной республики гражданина Украины, которого якобы задержали в Самаре во время проведения разведывательной деятельности, передает пресс-службы ФСБ России.

"Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию ДНР для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении пресс-службы.

При этом Министерство обороны Украины отрицает причастность незаконно задержанного мужчины к украинской разведке.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 13 апреля в ряде российских СМИ появилась информация о том, что сотрудники ФСБ задержали в Самаре сотрудника украинской разведки. Они утверждали, что гражданин Украины якобы входит в состав подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Теги материала: ФСБ, Россия, ДНР, разведка, шпион
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Сирийский город вновь подвергся авиаударам ВВС России
Важное
Сирийский город вновь подвергся авиаударам ВВС России  Видеорепортаж
Bellingcat обнародовала доказательства присутствия мощнейших танков РФ Т-90 на Донбассе
Важное
Bellingcat обнародовала доказательства присутствия мощнейших танков РФ Т-90 на Донбассе  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Российские бомбардировщики снова были замечены около Аляски
Важное
Российские бомбардировщики снова были замечены около Аляски
В Киеве разоблачили типографию, изготавливающую фальшивые документы для боевиков Донбасса
Важное
В Киеве разоблачили типографию, изготавливающую фальшивые документы для боевиков Донбасса  Фоторепортаж
Крушение сухогруза в Черном море: из воды подняты тела трех членов экипажа
Важное
Крушение сухогруза в Черном море: из воды подняты тела трех членов экипажа
В Черном море потерпел крушение российский сухогруз
Важное
В Черном море потерпел крушение российский сухогруз

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
Эксклюзив  "Динамо" - "Шахтер": прогноз экспертов на матч чемпионата Украины
20.04.2017
"Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
Эксклюзив  "Скрипка решил переплюнуть Дорна": соцсети о резком высказывании певца
20.04.2017
Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
Эксклюзив  Подозреваемого в убийстве женщины-медика отправили в психбольницу
20.04.2017
Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
Эксклюзив  Парубий нашел способ заставить нардепов не прогуливать заседания Рады
20.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Пойдете ли вы на референдум по продаже земли?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика