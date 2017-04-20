Россия отправила в "ДНР" "украинского разведчика", задержанного в Самаре

В четверг, 20 апреля, спецслужбы Российской Федерации депортировали на территорию так называемой Донецкой народной республики гражданина Украины, которого якобы задержали в Самаре во время проведения разведывательной деятельности, передает пресс-службы ФСБ России.
"Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию ДНР для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении пресс-службы.
При этом Министерство обороны Украины отрицает причастность незаконно задержанного мужчины к украинской разведке.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 13 апреля в ряде российских СМИ появилась информация о том, что сотрудники ФСБ задержали в Самаре сотрудника украинской разведки. Они утверждали, что гражданин Украины якобы входит в состав подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.