Россия отправила в "ДНР" "украинского разведчика", задержанного в Самаре

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, спецслужбы Российской Федерации депортировали на территорию так называемой Донецкой народной республики гражданина Украины, которого якобы задержали в Самаре во время проведения разведывательной деятельности, передает пресс-службы ФСБ России.

"Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию ДНР для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении пресс-службы.

При этом Министерство обороны Украины отрицает причастность незаконно задержанного мужчины к украинской разведке.