Из-за непогоды в Одессе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, в Одесской области, в Болградском районе, съехал на обочину и перевернулся автобус с пассажирами, который следовал по маршруту Болград - Каракурт.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Главного управления национальной полиции в Одесской области.

По сведениям полиции, в дорожно-транспортном происшествии пострадало пять человек, получившие травмы разной степени тяжести. Та пресс-служба сообщила о том, что у одного из пассажиров врачи выявили перелом ключицы, у второго диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Предварительно причиной аварии признали плохую погоду. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Помимо этого, около 15.30 в полицию поступило сообщение о том, что в Раздельнянском районе в ДТП попал микроавтобус. По словам свидетелей, в транспорте находилось семь пассажиров, из которых ни один не получил серьезной травмы.