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Из-за непогоды в Одессе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие
20.04.2017 19:05

Из-за непогоды в Одессе перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие  Фоторепортаж

В четверг, 20 апреля, в Одесской области, в Болградском районе, съехал на обочину и перевернулся автобус с пассажирами, который следовал по маршруту Болград - Каракурт.

Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба Главного управления национальной полиции в Одесской области.

По сведениям полиции, в дорожно-транспортном происшествии пострадало пять человек, получившие травмы разной степени тяжести. Та пресс-служба сообщила о том, что у одного из пассажиров врачи выявили перелом ключицы, у второго диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Предварительно причиной аварии признали плохую погоду. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Помимо этого, около 15.30 в полицию поступило сообщение о том, что в Раздельнянском районе в ДТП попал микроавтобус. По словам свидетелей, в транспорте находилось семь пассажиров, из которых ни один не получил серьезной травмы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на 240 км трассы Киев-Ковель возле села Камянка Олевского района столкнулись два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще двое - получили тяжелые травмы. 

Теги материала: авария, ДТП, авто, Одесса, пассажиры, жертвы
Новости СМИ2
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