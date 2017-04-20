В Днепре кассир полиции украла 700 тыс. грн

MIGnews.com.ua

Сотрудники прокуратуры Днепра установили, что кассир одного из городских управлений полиции присвоила почти 700 тысяч гривен средств, которые были арестованы, либо изъяты как вещественные доказательства по уголовным производством, не передав их в учреждение банка для хранения.

Данную информацию обнародовал пресс-центр прокуратуры Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что в период своей служебной деятельности с 2013 года по 2016 год на должности кассира в городском отделении полиции, а затем в аппарате главного управления Национальной полиции в области, воспользовавшись служебным положением женщина не исполняла должным образом свои функциональные обязанности и неоднократно совершала преступления против собственности граждан.

"Так вверенные женщине денежные средства, которые были арестованы или изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовным производством, злоумышленница не передавала в учреждение банка для надлежащего хранения, а противоправно их присваивала, чем нанесла пострадавшим материальный ущерб на общую сумму почти 700 тысяч гривен", - говорится в сообщении по частям 1,3,4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Материалы дела переданы в суд.